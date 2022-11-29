TÜİK açıkladı: 21 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 31,4 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış satım, ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 yükseldi, 209 milyar 394 milyon dolara ulaştı.

Toplam ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, ara malların payı ise yüzde 79,3 olarak açıklandı.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

En fazla ihracat 1 milyar 688 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı.

Irak, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında.

İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 989 milyon dolarla Rusya aldı.

Ekonomik güven endeksi 96,9

Kasım ayı ekonomik güven endeksi de açıklandı. Endeks kasımda 96,9 değerini aldı.