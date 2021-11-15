TÜED Başkanı: 'En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olsun'

Ergün, AA'ya, Aralık 2002'de en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken, aynı dönemde asgari ücretin 184 lira seviyesinde olduğunu belirtti. En düşük emekli aylığının bugün devlet katkısıyla 1500 lira, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"2002'nin aralık ayında 184 lira olan asgari ücret aradan geçen sürede yüzde 1433 artarken, 257 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı yüzde 483 arttı. 2002'de asgari ücret en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 72'sine denk gelirken, bugün emekli aylığı asgari ücretin yüzde 53'üne denk."

Ergün, emekli aylıklarının 2008'den sonra azalmaya başladığını ve giderek asgari ücretin yarısının da altına düştüğünü ifade ederek, "1500 lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi imkansız. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" dedi.