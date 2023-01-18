Trendyol GO kuryeleri, 22 maddeden oluşan taleplerini açıkladı

Şirketin ücretlerine yaptığı düşük zamma karşı kontak kapatıp eylem yapan Trendyol Go kuryesi işçilerin eylemleri İstanbul'un ardından Türkiye'ye yayılıyor.

Birçok ilde konvoylar oluşturup eylem yapan kuryeler, İstanbul'da şirket yönetimiyle bir araya geldi.

İki gündür iş bırakma eylemi yapan Trendyol Go kuryeleri, görüşmenin ardından 22 maddeden oluşan taleplerini açıkladı.

İşçiler, pazartesi günü şirket yetkilileriyle yeniden bir araya gelecek ve bu taleplerinin yerine getirilmesini isteyecek.

İşçilerin talepleri şöyle:

- 10 saatlik emeğin karşılığı, 30 paket atarak minimum 1300 TL olsun. (Paket başı, km ve bonuslar)

- Alevli saat olacaksa, saatlerin eskisi gibi 18 saate indirilsin ve günlük olarak değil haftalık alevliye dönülsün.

- Alevli saatlerin çalışma zorunluluğu kaldırılsın. Mola hakkı, ateşlide ya da değil sınırsız olsun.

- Mağaza ile müşteri mesafesi toplam 4 km olsun.

- Bonus olmaya devam edecekse eski baremlere dönülsün.

- Asansör olmayan binalarda çıkma zorunluluğu en fazla 5 kat olsun.

- Trendyol kuryesi olduğumuza dair özel kimlik belgesi verilsin. (Bu sayede kimlik isteyen sitelere verebiliriz)

- AVM’lerden alınan ve teslim edilen siparişlerde ekstra ücret.

- Mağaza ile müşteriye olan yürüme mesafesi maksimum 300 metre olsun.

- Mağaza ve restoranlarda bekleme süresi maksimum 10 dakika olsun.

- Sipariş kuryeye atandığı zaman müşteri ve mağaza kaynaklı sipariş iptallerinde, iptal olan sipariş bonusa yansıtılsın.

- Sipariş atandığı zaman mağazaya olan mesafenin en fazla 2 km olsun.

- Kuryenin gideceği müşterilerin eskisi gibi adreslerinin gözükmesi.

- İş Kanunu ve hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca bu talepler sebebiyle hiçbir Trendyol kurye işçisi işten çıkarılmayacak.

- İşe alımlar 6 ay süreyle yapılacak, Trendyol kurye işçilerine işe alım yapılacağı bildirilecek.

- Özel sağlık sigortası Trendyol kurye işçilerinden karşılanmayacak. Trendyol, kuryelerin özel sağlık sigortasını ödeyecek.

- Çağrı merkezindeki müşteri temsilcilerinin eğitilerek tekrardan yetkilendirilmesi.

- Takım lideri olarak sahadan deneyimli insanlar seçilmeli.

- Mağaza ve restoranlardan alınan siparişlerin zarar görmesi ve bozulması durumunda slotların kapanmaması ve ilgili siparişin hem bonusa hem de paket başına eklenmesi.

- Akşam vardiya çalışmalarında eksik personel için ateşli saat artırmak yerine akşam çalışma saatleri için teşvik primi verilsin.

- Müşteriye teslimatlarda araçla girilemeyen sitelerde ekstra bir paket bonus verilsin.

- 15 günlük ücretler, yeni zam üzerinden geçmişe dönük zamlı olarak ödensin.

- Artık taşeron olarak DSM lojistik bünyesinde çalışmak istemiyoruz. Trendyol'a bağlı olarak çalışmak istiyoruz.

Kaynak: Gazeteduvar