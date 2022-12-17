Trakya enerjide merkez olacak

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesisin ülkenin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabileceğini belirtti. Tesisin açılışı yapılan yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Silivri Avrupa’daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi bu tesisi biz kurmuş, ilk fazını da 2007 yılında hizmete almıştık. Son genişletme çalışmaları, denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda, 31 bin metre deniz sondajı yapılarak gerçekleştirildi” diye konuştu.

ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILACAK

Tesisin günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri dönüşüm kapasitesine sahip olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye’nin bu yılki toplam doğal gaz tüketiminin 53,5 milyar metreküp olacağı göz önüne alındığında, Silivri’de ulaşılan 4,6 milyar metreküplük ve Tuz Gölü’nde hedeflenen 5,4 milyar metreküplük kapasitenin öneminin daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Ülkeyi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlara devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, küresel enerji krizinin Avrupa’da yol açtığı sıkıntıların Türkiye’de yaşanmaması için her tedbiri almayı sürdüreceklerini vurguladı.

HEDEF KÜRESEL MERKEZ OLMAK

Türkiye Yüzyılı ile millete gelecek vizyonu sunduklarını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Kalkınmanın temel unsurları arasında yer alan enerji, alt yapı projelerimizin hep öncelikli başlığı olmuştur. Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17’nci büyük arzına sahip ülkesidir. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık atıyoruz. Özellikle Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir.”

Günde 100 bin varil petrol

Bugün 81 ilde 703 yerleşim yerinde nüfusun yüzde 85’e yakınını doğalgaza kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, “Karadeniz’de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğalgazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir faaliyet yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. İnşallah kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkartacak, ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.”

Hedef dışa bağımlılığı yüzde 13’e indirmek

Toplam 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisi de bu tabloya eklendiğinde, Türkiye’nin enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71’den yüzde 13’e indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında hak ettiğimiz yere adım adım taşıyacağız. Dün bizimle uğraşanlar bugün iş birliği için kapımıza geliyor. Bugün hâlâ bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz.”

Tesisin bütün enerjisi rüzgardan

Tesisin özellikleri hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, genişletme çalışmalarını karadan 3 kilometre uzakta kurulan Piri Mehmed Paşa ve Ali Paşa isimli deniz platformları vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Dönmez, “Tesis bütün elektriğini 4,2 MW’lık rüzgâr türbininden karşılıyor. Tesisteki binaların enerjisi alanda kurulan güneş santralinden karşılanıyor” dedi.Türkiye’nin enerjide merkez ülke hedefini gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahip olduğunu ifade eden Dönmez, “Türkiye Yüzyılı’nda, ‘Enerjide Merkez Ülke’ hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.