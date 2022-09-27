Trakya'da buğday rekoltesi kuraklığa rağmen iyi durumda

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu yıl buğday rekoltesi 2 milyon 280 bin ton oldu.

Trakya'da bu yıl 4 milyon 376 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı. Geçen yıl buğday ekim alanı 4 milyon 446 bin dekar olan bölgede bu sene çiftçinin bir kısmının buğday yerine ayçiçeği yetiştirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Bu yıl ekim alanındaki azalma, Trakya'nın buğday rekoltesine de yansıdı. Geçen yıl 2 milyon 287 bin ton buğdayın üretildiği bölgede, bu sene 2 milyon 280 bin ton ürün alındı.

Kırklareli'nde ekim alanı da rekolte de arttı

Geçen yıl 1 milyon 170 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 620 bin ton buğdayın hasat edildiği Kırklareli'nde bu yıl hem ekim alanı hem de rekolte arttı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bu yıl 1 milyon 176 bin dekar alanda 640 bin ton buğday hasat edildiğini söyledi.

Kırklareli'nin buğday üretiminde Türkiye'de 9. sırada bulunduğunu ifade eden Aksoy, bu yıl dönüm başına 600-650 kilogram ürün alındığını kaydetti.

Geçen yıla göre verimin arttığını dile getiren Aksoy, "Kırklareli buğday üretiminde ülkemize ciddi katkı sağlıyor. Bu rakamlarla da zaten ortada. Bundan sonraki amacımız, ekilmeyen bir karış toprağımızın kalmaması." dedi.

"Kuraklığa rağmen kötü bir sezon geçirmedik"

Edirne'de geçen yıl buğday ekilen 1 milyon 352 bin dekar alandan 641 bin ton, bu yıl ise yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alandan 640 bin ton ürün alındı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu sene çok fazla kuraklık oldu, o nedenle buğdayda verim düştü. Kuraklığa rağmen kötü bir sezon geçirmedik. Hepimiz ürünlerimizi hasat ettik. İnşallah herkes emeğinin karşılığı olan fiyatlarda ürününü satar ve önümüzdeki yıllarda üretime devam eder." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ise geçen sene 1 milyon 924 bin dekar alandan 1 milyon 26 bin ton buğday elde edilmişti. Bu yıl ise bazı çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesiyle ekim alanı biraz azalan buğdayda 1 milyon ton ürün alındı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kentte yaklaşık 1 milyon 900 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Öcal, dekar başına ortalama 530 kilogram civarında ürün alındığını kaydetti.

Üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Öcal, "Geçen sene iklim koşullarından dolayı çiftçilerimiz ortalamanın üzerinde verim aldı. Bu yıl da buğday için verimli bir yıl oldu. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını aldı. Yağış durumuna göre gelecek yıl verimimiz daha da güzel olacaktır." dedi.