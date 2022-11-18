TPAO'dan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle ilgili açıklama

Şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı. #TPAOhttps://t.co/SYbsOwbjfg — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) November 17, 2022

"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı."