Toplu taşımaya büyük zam için düğmeye basıldı

İBB toplu taşımaya büyük zam yapmak için düğmeye bastı. Oda ve dernek başkanlarıyla toplanan İBB yönetimi, toplu ulaşıma yüzde 50 ile 65 arasında zam yapma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek, toplu taşımaya fahiş zam yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda İBB yönetimi, İstanbul'da ulaşımda faaliyet gösteren tüm esnaf odalarını Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde topladı. İBB yönetimi başkanlığında bir araya gelen toplu taşıma esnaf odaları ve İETT Genel Müdürü, Metro İstanbul Genel Müdürü, toplantıda ulaşım ücretlerine en az yüzde 50 ila yüzde 65 arasında zam yapılmasına karar verdi. İBB'nin yüzde 50/65 oranındaki zam talebi önümüzdeki günlerde UKOME toplantısında değerlendirilecek. Son kararı UKOME temsilcileri verecek.

İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 111 zam yaptı. İBB, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti. 29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya çıkardı.

Sabah