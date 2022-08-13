TOKİ 20 yıl vadeyle iş yeri satacak

81 ilin tamamında dar gelirli vatandaşları kapsayacak projede sadece konut değil iş yerleri de yapılması için harekete geçildi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşa kira öder gibi iş yeri sahibi olması için 180 ay ve 240 ay vadeli ödeme koşulunun sunulması hedefleniyor.

ÖNCELİK İLK DEFA İŞE BAŞLAYANIN

İllerden gelecek konut sayısının belirlenmesinin hemen ardından iklim dostu sanayi siteleri kurulacak. Böylece yeni iş yeri imkanı yaratılacak. İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek sanayi sitesinde iş yerleri tahsis edilecek. Hangi sanayi sitesine ne kadar iş yeri kurulması ile ilgili fizibilite çalışmasının yapıldığı belirtildi. Sanayi sitelerini de hükümet kuracak ve satışını TOKİ gerçekleştirecek.

KENDİ ATIĞINI DÖNÜŞTÜRECEK

Ayrıca sanayi siteleri, yatay mimariye göre yapılacak. Kampanya ilk iş yeri sahibi olmak isteyenleri kapsayacak. Bu kapsamda uygun yerler belirlenecek. Sanayi siteleri ile üretim ve istihdam da artacak.

İnşa edilecek sanayi siteleri çevre dostu olacak. ‘İklim dostu sanayi dönüşümü’ ilkesi ile kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir çevre yönetimine uyumlu iş yerleri olacak.

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valiliklere ihtiyaçların belirlenmesi doğrultusunda bir yazı gönderdi. Buna göre, valiliklere illerindeki konut açığı ve talebi soruldu. İllerdeki talebe göre sayı ve oranlar netleşince projeye son şekil verilecek.