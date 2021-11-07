TOGG'un test süreçleri başladı
TOGG sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı açıklandı.
Ekonomi 07.11.2021, 00:14 07.11.2021, 00:19
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.
Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|12
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
|12
|18
|9. Karagümrük
|11
|18
|10. Altay
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
|13. Kayserispor
|11
|14
|14. Sivasspor
|12
|13
|15. Adana Demirspor
|11
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|12
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|5
|20. Newcastle
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|13
|12
|15. Cádiz
|13
|12
|16. Granada
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6