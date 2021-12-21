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Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında

Türkiye'nin gururu TOGG, THY ile beraber Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Ekonomi 21.12.2021, 20:28
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında

Türkiye'nin uluslararası mobilite markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Technology Association-CES 2022) katılmak üzere Turkish Cargo ile yola çıktı.

Global hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) lojistik çözüm ortağı oldu.

Togg, ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktı. Togg'un paletli ağırlığının 3 ton olduğu bildirildi.

Togg'un yeni marka kimliği ve Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği özel uçuşla Togg, sınırları aşarak dünya sahnesine çıkıyor.

"Türkiye'nin otomobilini, dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "CES 2022'de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022'ye taşıyan Turkish Cargo'ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLig'e yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Togg, 40 bin uçaklı dijital konvoy ile uğurlandı

Yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'un dünya sahnesine çıkışı, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen küresel marka yolculuğu, tüm dünyadan eşlik edilen "sanal konvoy" ile başladı.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "http://yolunuzacikolsun.com" web sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu 40 bin uçaklı konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmayısla eş zamanlı olarak başlarken, Togg'un toplamda 11 saat sürecek yolculuğu çevrim içi olarak her yerden takip edilebilecek.

Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu "benzersiz" çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
#TOGG #THY
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