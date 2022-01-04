TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi?
Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyacana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı.
Ekonomi 04.01.2022, 14:32
Yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.
Fuar öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.
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