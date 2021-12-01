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TOGG CEO’su yerli otomobil için tarih verdi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobiller konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomi 01.12.2021, 14:07 01.12.2021, 14:10
TOGG CEO’su yerli otomobil için tarih verdi

Geçtiğimiz haftalarda C-segment SUV aracını İstanbul Park'ta piste çıkaran ve test sürüşünü gerçekleştiren, ardından model çeşitliliğini artırmak amacı ile C-segment Sedan modeli için kolları sıvadıklarını açıklayan şirket, şimdi ise ilk yerli otomobilin asfalta ne zaman ayak basacağını duyurdu.

TOGG CEO'su: 2023 yılında yollarda olacak

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim GAsıl amaçlarının Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak olduğunu belirten CEO, Avrupa'da klasik olmayan ve doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olduklarını ifade etti. Gemlik'te inşaatı devam eden fabrika hakkında da önemli bilgiler ve veriler paylaşıldı. Çevresel verilere göre, söz konusu fabrika, faaliyete geçmesi halinde Avrupa'nın en temiz tesisi ünvanının sahibi olacak. Bunun yanı sıra fabrikanın hemen yanında bulunan bir uçak pisti, bundan böyle TOGG otomobilleri için test alanı olacak. Bu konuda da çalışmalar sürüyor.Asıl amaçlarının Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak olduğunu belirten CEO, Avrupa'da klasik olmayan ve doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olduklarını ifade etti. Gemlik'te inşaatı devam eden fabrika hakkında da önemli bilgiler ve veriler paylaşıldı. Çevresel verilere göre, söz konusu fabrika, faaliyete geçmesi halinde Avrupa'nın en temiz tesisi ünvanının sahibi olacak. Bunun yanı sıra fabrikanın hemen yanında bulunan bir uçak pisti, bundan böyle TOGG otomobilleri için test alanı olacak. Bu konuda da çalışmalar sürüyor.

Son olarak montajı tamamlanan otomobiller üzerinde detaylı testlere başladıklarını ifade eden TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, sürücü ile yan koltukta oturan yolcunun kaza durumunda kafalarının birbirine çarpmasını önleyecek yeni bir hava yastığı teknolojisini kullandıklarını duyurdu.

 Bilişim Vadisi'ndeki merkezine ziyarette bulundu. Deneyimlerini ve şirketin CEO'su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen ile yaptığı sohbeti bugünkü köşe yazısına taşıdı.

Söz konusu sohbette şüphesiz tüm Türkiye'nin merak ettiği yerli otomobil konusuna da değinildi. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG'un 15 yıllık bir proje sonucunda 2018 yılında kurulduğunu ve 2022'nin sonlarına doğru seri imalata hazır olmak için tesislerin hazırlanmaya başlandığını açıkladı. Öte yandan şirketin gelecek 15 yılını bugünden belirlediklerini ifade eden Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili" üzerinde 2018 yılında çalışmaya başladıklarını ve 2022 yılında üretime geçmeyi planladıklarını belirtti. Bunun sonucunda 2023 yılında ise yollarda olacağını sözlerine ekledi.

TOGG'un otomotiv sektöründe kaç modelle faaliyet göstereceği büyük ölçüde belli oldu. CEO Gürkan Karakaş, bu noktada sepette dört ila altı model olması gerektiğini, ancak kendilerine şu an için beş model belirlediklerini duyurdu.

#TOGG #TOGGun CEOsu #yerli otomobil
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