TOBB Serbest Bölgeler Meclisi toplandı

Toplantıda; Serbest Bölgelerde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri altyapı dağıtımının Bölge Kurucu İşletici Şirketler (BKİ) marifetiyle yapılması konusunda mevzuatta düzenleme yapılması gerekliliği müzakere edildi. Meclis Başkanı Edvar Mum; Serbest Bölgelerde altyapı sorumluluğunun BKİ şirketlere verildiğini, buna bağlı olarak altyapı (elektrik, su, doğalgaz vb) hizmetlerinin de BKİ şirketler tarafından kullanıcı firmalara dağıtımın yapılması gerektiğini söyledi. Mum, ancak bazı serbest bölgelerde yüksek tüketim yapan kullanıcı firmaların doğrudan ülke için dağıtıcı şirketlerden hizmet alma yoluna başvurduklarını, bu durumun da BKİ gelirlerini engellediğini ifade etti.

Öte yandan toplantıda; Serbest Bölgelerde 3915 GTİP’li plastik döküntü, kalıntı ve hurdadan üretilecek 39.02, 39.07 ve 39.08 GTİP’li ilk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler,kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapakların ithali konuları görüşüldü.