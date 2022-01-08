TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı, Naksan Plastik'in pazarlık tarihini erteledi
Fonun Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9 milyon 450 bin lira muhammen bedeli ile satışa çıkardığı, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün pazarlık tarihini de 14 Ocak'a ertelediği belirtildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bugünkü Resmi Gazete'de bir satış, bir de erteleme ilanı yer aldı.
Buna göre, Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.
Muhammen bedeli 9 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 1 Şubat 2022'de saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
TMSF'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer ilanına göre, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale takviminde pazarlık tarihi 7 Ocak 2022 saat 15.30’dan 14 Ocak 2022 saat 15.30’a ertelendi.
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