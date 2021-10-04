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TMO hububat satıyor: Öncelik hayvancılık yapanların

Toprak Mahsulleri Ofisi, öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilmek üzere 900 bin ton hububat satışı yapma kararı aldı.

Ekonomi 04.10.2021, 01:09
TMO hububat satıyor: Öncelik hayvancılık yapanların

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TMO tarafından satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA
#TMO #hububat satışı #hayvancılık
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