TL'nin yükselişi dünya basınında: Lira'dan büyük geri dönüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşanırken, Reuters haber ajansı gelişmeleri, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" diyerek okuyucularına duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu. Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.
DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören Dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.
DÜNYA BASINI ŞAŞKIN: LİRA BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI
Dünya basını söz konusu gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle duyurdu.
Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadelerine verdi.
ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.
Kaynak: Yeni Şafak
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