banner38

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Akkol, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir." dedi.

Ekonomi 22.12.2022, 15:05
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretle ilgili olarak, "Bugün açıklanan ücreti düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te uygulanacak asgari ücreti açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Akkol, uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"TİSK'in bu süreçte üç önceliği vardı. Bunlardan birincisini Sayın Cumhurbaşkanımız da az önce ifade etti, ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. İkincisi, çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz bu süreç boyunca -bu eylülden beri çok hızlanan bir süreç oldu- pozitif mesajlarla ülkemizin çalışma hayatına yine pozitif bir enerji vermeye gayret ettik. Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyorum. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Aile bireyleri arasında bazen anlaşmazlık da olabiliyor ama günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğuna kalpten inanıyoruz. Bugün işçi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkacağız, çalışma hayatının diğer odak alanları için hep birlikte yeni masalara oturacağız, oralarda da anlaşmalar sağlayacağız."

"Diyalog ve işbirliğiyle üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz"

Akkol, basından ve kamuoyundan asgari ücret sürecini bütüncül bir bakış ve sağduyuyla değerlendirmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak biraz önce ifade ettiğim aileye yakışmaz diye düşünüyorum. Bugün açıklanan ücreti düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir. Makul olması gerekir, hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize de ilave atılabilecek adımları da atma çağrısında da her zaman bulunuyoruz. Bundan sonra odağımızda enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunması ve artmasına, vergi ve istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konuları olacak. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli bakanımız olmak üzere Komisyon çalışmalarına katkı sunan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz TİSK olarak ülkemizin kalkınması, çalışma arkadaşlarımızın refahı için işçi, işveren ve kamu tek yürek olarak diyalog ve işbirliğiyle üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Belirlenen asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
#TİSK Yönetim Kurulu Başkanı #asgari ücret
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23