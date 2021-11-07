banner38

TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ekonomi 07.11.2021, 13:23
TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, yaşanılan olağanüstü süreçte devletin tüm kurum ve kuruluşlarının Kovid-19 salgınının ülkedeki ve çalışma hayatındaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını vurgulandı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten TİSK Yönetim Kurulu, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda, hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda, sahadan aldığımız yüz binlerce satır veri, görüş ve öneri, ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknik analizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz."

"Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden önemli"

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz."

"Toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunacağız"

"Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas." ifadelerini kullanan TİSK Yönetim Kurulu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır."

Kaynak: AA
#Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu #asgari ücret
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 12 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Başakşehir 12 18
9. Karagümrük 11 18
10. Altay 12 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Antalyaspor 12 15
13. Kayserispor 11 14
14. Sivasspor 12 13
15. Adana Demirspor 11 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Göztepe 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Bursaspor 10 14
11. Gençlerbirliği 10 14
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Manisa FK 12 10
17. Altınordu 12 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. Liverpool 10 22
4. West Ham 10 20
5. M. United 11 17
6. Brighton 11 17
7. Arsenal 10 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Crystal Palace 11 15
10. Tottenham 10 15
11. Everton 10 14
12. Leicester City 10 14
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 27
2. Real Sociedad 12 25
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Espanyol 13 17
11. Valencia 12 16
12. Mallorca 12 14
13. Deportivo Alaves 12 13
14. Villarreal 11 12
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 12 10
19. Getafe 12 6
20. Levante 13 6