TİSK'ten EYT ve asgari ücret açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, hem EYT düzenlemesine ilişkin hem de asgari ücret zamlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis'e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli-çalışan arasındaki SGK prim farkının giderileceği ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceği konusunda bakanın müjde verdiğini söyledi. Akkol, "EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var" dedi.

Akkol, emekli olup çalışmaya devam edeceklerin SGK primi ve işveren priminin arttığını söyledi.

Anket yaptırdıklarını söyleyen Akkol, "Çalışanların yüzde 80'i emekli olup devam etmek istiyor. İşveren de aynı uyum içinde devamı teyit ediyor. Eğer emekli çalışırsa maliyet söz konusu bu konuyu dile getiriyoruz sayın bakanımız müjdeli haberi verdi. Emekli ile emekli olmayan arasındaki SGK prim farkı karşılanacak." dedi.

Akkol, gündemde asgari ücretin olmadığı, süreci ve takvimi detaylandıracaklarını söyledi.

Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var.

İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.

Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğ etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun oluduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.