Tiryakilere kötü haber! Zam geldi

Philip Morris grubundaki sigaralara zam geldi. Yeni fiyatlara göre her bir ürüne birer TL zam yapıldı.

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Zam hayırlı olsun pic.twitter.com/sfxgTnZBa2 — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) October 4, 2021

ZAMLI SİGARA FİYATLARI Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Karar