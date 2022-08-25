TİM, Mısır'da iş birliğinin kapılarını araladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mısır (Kahire) Fiziki Ticaret Heyeti vasıtasıyla çeşitli sektörlerden 50’ye yakın Türk ihracatçısı 400’den fazla Mısırlı firma temsilcisi ile 1000’i aşkın yuvarlak masa ve B2B iş görüşmesi gerçekleştirdi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuyla sektörel ve genel ticaret heyetleriyle Türk ihracatçılarını dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç başkanlığındaki heyete mobilya, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, inşaat malzemeleri, halı, iklimlendirme, maden, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, demir ve demir dışı metaller, kimya, makine maden, elektrik ve elektronik, otomotiv ve yedek parça, makine ve aksesuarları gibi 20’den fazla sektörden TİM ve birlik temsilcileri ile Türk firma temsilcileri olmak üzere 50’ye yakın ihracatçı katıldı.

Türkiye-Mısır Fiziki Ticaret Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin firmalara bilgilendirme sunumu ile başladı.

Sunumun ardından TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Expolink Başkanı Mohamed Kassem ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarından sonra Türk ihracatçıları 400’den fazla Mısırlı firma temsilcisi ile 1000’i aşkın yuvarlak masa ve B2B iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fiziki ticaret heyeti programı kapsamında birlik başkanları ile Türk iş insanlarından oluşan heyet pazar araştırması için Kahire’de firma ve kurum ziyaretlerinde bulundu.

- "Mısır, Türkiye için önemli bir ülke"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Mısır'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Gültepe, "Denizden sınır komşumuz olan Mısır, Türkiye için Afrika'nın kapısı hüviyetini taşıyor. Mısır pazarında Türk ihracatçıların ve yatırımcıların daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Burada ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Halihazırda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 15.ülke olan Mısır’da 12 farklı sektörde ciddi rekabet avantajına sahip olduğumuz ürünler tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bu sektörlerin tamamından firma temsilcileri heyette yer aldığını belirten Gültepe, "Heyetimiz verimli bir şekilde ilerliyor. Hem Türk ihracatçılarımıza hem de Mısırlı ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, Mısır’ın kendileri için önemli bir ülke olduğunu, ortak kültürel ve beşerî değerlere sahip medeniyetlerin bugünkü temsilcileri olduklarını belirtti.

İki ülke arasında önemli ekonomik ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Denizden sınır komşumuz olan Mısır, Türkiye için Afrika’nın kapısı hüviyetini taşıyor. Mısır pazarında Türk ihracatçıların ve yatırımcıların daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Burada ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İki ülke arasında siyasi sınamalar yaşandı ve bugün bir yakınlaşma söz konusu. Süreç devam ediyor. Biz de ihracatçılar olarak bu süreci en etkin bir şekilde değerlendirmek adına Mısır’a ticaret heyeti düzenledik. İçinde ciddi bir potansiyel barındıran Türkiye-Mısır karşılıklı ticaret hacmi, 2021 yılında önemli bir ilerleme kaydetti.

2021 yılında ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 40 artışla 6,7 milyar dolara erişti. Bu hacmin 4,5 milyar doları Türkiye’nin Mısır’a ihracatından oluştu. 2021 yılında Mısır’a ihracatımızda kimya, otomotiv, çelik, tekstil, metaller sektörlerimiz en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektörler olarak öne çıktı. Halihazırda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 15. ülke olan Mısır’da 12 farklı sektörde ciddi rekabet avantajına sahip olduğumuz ürünler tespit ettik. Bu sektörlerin tamamından firma temsilcileri heyette yer aldı. Heyetimiz verimli bir şekilde ilerliyor. Hem Türk ihracatçılarımıza hem de Mısırlı ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç de Mısır'ın stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu, 2021 yılı itibarıyla Mısır’ın Türkiye’nin en büyük 15. İhraç pazarı ve en büyük 26. tedarikçisi konumunda bulunduğunu belirtti.

Güleç, Türkiye’nin ise Mısır'ın en büyük 6. tedarikçisi ve en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke durumunda olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin, çeşitlendirdiği ürün arzı, devreye aldığı yatırımlar ve coğrafi imkanları sayesinde partnerlerine daha kapsamlı ve güçlü bir ortaklık vadettiğini ifade eden Güleç, "Nitekim 2021 yılında Mısır’a ihracatımızda, hayvansal mamuller, yaş meyve sebze, mücevher ve madencilik gibi farklı sektörlerde yüzde 100’ün üzerinde artış kaydedildi.

Güçlenen ekonomik kapasite ve yetkinliklerimiz, ortak kültürel temelimiz, artmakta olan nüfusumuz ve insan gücü niteliğimiz, ülkelerimiz için müthiş bir potansiyelin olduğuna işaret ediyor." yorumunu yaptı.

Güleç sözlerini şöyle tamamladı:

"2022 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen başarılar da bu potansiyelin canlandığını gösterir niteliktedir. 2022 yılın ilk yarısında Mısır’a ihracatımız yüzde 24 Mısır’dan ithalatımız ise yüzde 20 artış kaydetti. Bu gelişmeler ikili ilişkilerimizin geleceğine dair umutlarımızı da güçlendiriyor.

Ulaştığımız sonuçlara göre Mısır’ın en fazla ithalat yaptığı 100 üründen 43’ünde Türkiye’nin rekabet avantajına sahip ciddi bir ihracatçı konumunda olduğunu gördük. Söz konusu ürün gruplarında, son 10 yılda Mısır’ın ithalatından Türkiye’nin aldığı pay ise yalnızca yüzde 6 seviyesinde.

Bu 43 ürün arasında çelik sektöründen 7, kimya, otomotiv ve tekstil sektörlerin 6’şar, elektrik-elektronik sektöründe 5 ürün yer alıyor. Toplamda 12 farklı sektörde avantajlı ürünler mevcut. Mısır heyetimizde tüm bu sektörlerden temsilciler de aramızda yer alıyor. Umuyoruz ki bu ziyaretimiz hayırlı işlere, güçlü ortaklıklara vesile olacak."