TİM Başkanı'ndan 'ihracat' açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı." dedi.

TİM'in temmuz ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Konya'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. TİM Başkanı Gültepe toplantıdaki konuşmasına Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini anımsatan Gültepe, bu performansın, yıl bazında iş günü sayısının en az olduğu bir dönemde kaydedildiğinin altını çizdi.

İlk 7 ayda ihracatın 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştığını bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 23 ayın 21'inde aylık ihracat rekorları kırdık. Yılın ikinci yarısına geçmemizle beraber ihracat projeksiyonlarımız daha da netleşti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki yıllık ihracat hedefimiz olan 250 milyar doları aşarak 2022'de çok önemli bir eşiği ardımızda bırakacağız. Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda tam 17 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla, 2,9 milyar dolar ile kimya, 2 milyar dolar ile otomotiv, 1,6 milyar dolar ihracatla hazır giyim, 1,6 milyar dolarla çelik ve 1 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu.