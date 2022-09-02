TİM Başkanı: '2022 ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ilk 8 ayda ihracatın 165,7 milyar doları, son 12 ayda ise 250,8 milyar doları aştığını belirterek, "Yıllıklandırılmış bazda 2022 yılı ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık." dedi.

TİM Başkanı Gültepe toplantıdaki konuşmasına Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Bakan Muş'un da açıkladığı gibi ağustos ayında yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerine işaret eden Gültepe, ilk 8 ayda bu rakamın 165,7 milyar doları, son 12 ayda ise 250,8 milyar doları aştığını bildirdi.

Gültepe, yıllıklandırılmış bazda 2022 yılı ihracat hedefine ağustos ayı itibarıyla ulaştıklarını dile getirerek, son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdıklarını söyledi.

Sektör rakamlarına ilişkin bilgi veren Gültepe, şunları kaydetti:

"Rakamlarımızın ayrıntılarına baktığımızda, tam 21 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla, 2,9 milyar dolar ile kimya, 2,3 milyar dolar ile otomotiv, 1,84 milyar dolar ihracatla hazır giyim, 1,82 milyar dolar ile çelik ve 1,3 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu. Hububat ve meyve sebze sektörleri tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle kimya en çok ihracat yaptığımız sektör olmaya devam ediyor. Bu ay 53 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep oldu.

Bu şehirlerimizin haricinde, Ankara, Adana, Mersin ve Sakarya’da ihracatımız yüzde 20’nin üzerinde artış kaydetti. Gaziantepli firmalarımız bu ay ihracatlarını yüzde 6 artırarak 918 milyon dolar seviyesine çıkardı. En çok ihracat yapan 5. ilimiz olan Gaziantep, 196 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat, 3 bin ihraç ürünü ve İlk 1000 İhracatçı arasındaki 71 firmasıyla, bölgenin bayrak taşıyıcısı konumunda. Geçtiğimiz yıl ihracatını yüzde 26 artırarak 10 milyar dolar ihracatı aşan Gaziantep’in 2022 yılı hedefine ulaşacağına inanıyoruz."

"Ağustos ayında ihracat yaptığımız ülke sayısı 218’den 220’ye yükseldi"

Gültepe, ağustos ayında ihracat yaptığımız ülke sayısının 218’den 220’ye yükseldiğini, 151 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdiklerini bildirdi. En çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin, Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Bu ülkelerin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 70, Lübnan’a yüzde 130 ve Güney Afrika’ya yüzde 214’lük önemli ihracat artışları kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Gültepe, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ay ihracat ailesi olarak ihracatçı birlikleri ve firma temsilcilerinden oluşan 52 kişilik bir grupla Mısır’a ticaret heyeti düzenledik. Mısır bölgemiz açısından son derece önemli bir pazar. Yılın ilk 8 aylık döneminde Mısır'a 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ticaret heyetimizde gördük ki, bölgede Türk firmalarına büyük bir teveccüh var. Heyetimize 421 yabancı firmadan 650 temsilci katıldı. Firmalarımız 1.000’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Önümüzdeki dönemde gelişen ikili ilişkilerin neticesinde, karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açacağız. Ticaret diplomasisi faaliyetlerimizi bu ay Romanya'da sürdüreceğiz. Ayrıca yıl sonuna kadar, bakanlığımızın açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında heyetlerimizi Hindistan, Pakistan, Filipinler, Brezilya ve Şili ülkelerinde sürdüreceğiz. Buradan, az önce ifade ettiğim ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm firmalarımızı, ticaret heyetlerimize davet ediyorum."

"Avrupa Birliği'ne ihracatımızı yeniden kurgulamalıyız"

Başkan Gültepe, 1.828 firmanın bu ay ilk kez ihracat yaptığını ifade ederek, yeni firmaların ağustos ayında 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, birim ihracat değerinin ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 1,46 dolara yükseldiğini aktardı.

Avro/dolar kurundaki mevcut durumun negatif etkilerinin bu ay da devam ettiğine işaret eden Gültepe, şu bilgileri verdi:

"1 yıl evvel 1,20’lerde işlem gören avro/dolar paritesi ağustos ayı içerisinde 1'in altına kadar geriledi. Avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi bu ay negatif yönlü 1,4 milyar dolar oldu. Yılın üçte ikisi geride kalırken paritenin ihracat rakamlarımıza olumsuz etkisi 8 milyar doları aştı.

Dolayısıyla bizler de ihracatçılar olarak ana pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımızı bu şartlar altında yeniden kurgulamalıyız. Türkiye ekonomisi 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. 3,9 puan katkı ile ihracat, büyümenin yarısını karşıladı.

Net ihracatın katkısı ise 2,7 puan oldu. Böylece Türkiye ekonomisi 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi. Küresel ölçekte resesyon endişelerinin gündemde olduğu bu dönemde, ülkemizin ihracat öncülüğünde büyümeyi sürdürmesi oldukça önemli. Temmuz ve ağustos aylarında ihracatta kaydettiğimiz başarılar, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. İhracat tarafındaki başarılarımızı sürdürerek savaş nedeniyle oldukça çalkantılı geçen 2022 yılını, inşallah önemli bir büyüme rakamıyla kapatacağız."

"Finansmana erişim, ihracatta yakalanan artış ivmesinin sürmesi için en temel ihtiyaç olarak öne çıkıyor"

Gültepe, finansmana erişimin, ihracatta yakalanan artış ivmesinin sürmesi için en temel ihtiyaç olarak öne çıktığını bildirdi.

"Çünkü ihracatımız arttıkça, buna bağlı olarak yatırımlarımız, ham madde ihtiyacımız, istihdamımız da artıyor. Bütün bunlar, yeni finansman ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor." diyen Gültepe, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Küresel ticarette böyle dönemlerde ortaya çıkan fırsatları, ancak güçlü bir finansman ile değerlendirebiliriz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatları ile Türkiye ekonomisini büyüten İhracat ailemizin her bir üyesini yürekten tebrik ediyorum. İhracatta bugün elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşıyabilmek adına Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme alanlarında ciddi adımlar atmamız gerekiyor.

TİM olarak, dijitalleşme alanında topyekun bir gelişme hedefliyor, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunacak çalışmaları birer vazife olarak değerlendiriyoruz. İhracatımızın geleceği için, Meclisimiz çatısındaki bütün birliklerimizi kapsayan ve istişareyi merkeze alan katılımcı bir anlayışla, ortak projeler ve projeksiyonlar geliştireceğiz. Bu sayede, ihracatımızın güçlü yarınlarını bugünden hazırlayacağız."