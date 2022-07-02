TİM Başkanı: '2022 hedefimiz olan 250 milyar dolara yıl bitmeden ulaşacağız'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla haziran ayına ilişkin TİM dış ticaret verileri, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) Erzurum'daki hizmet binasında düzenlenen toplantıda açıklandı.

TİM'in 29. Olağan Genel Kurulu'nda seçilmesinin ardından ilk Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve TİM'in yeni yönetimi olarak ilk dış ticaret değerlendirme toplantısını gerçekleştirdikleri için bugünün kendileri açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gültepe, TİM'in yeni döneminin ilk ayında ihracat ailesinin tarihi bir rekora imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20'sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki yılın ikinci yarısında da hız kesmeden yolumuza devam edecek ve yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum."

Kimya sektörü ihracatta ilk sırada yer aldı

İhracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaşan TİM Başkanı Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda tam 20 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla 3,2 milyar dolarla kimya, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv, 2,3 milyar dolar ihracatla çelik, 2 milyar dolarla hazır giyim ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik oldu. Hububat ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörlerimiz, bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamlarına imza attılar. Hububat sektörümüz aylık bazda ilk kez 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi."

Ayrıca motorlu taşıtlar, alüminyum ürünleri ve demir çelikten eşyalar ürün gruplarında ihracatı dikkati çekici seviyelerde artırdıklarını söyleyen Gültepe, haziranda en çok artış kaydeden ilk 10 ürün grubunda ihracatın 825 milyon dolar arttığını bildirdi.

Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken 3 il ihracatta rekor kırdı

Mustafa Gültepe, haziran ayında 61 ilin ihracatını artırma başarısını gösterdiğini, en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu belirtti.

Bu şehirlerin haricinde, ihracat artışıyla dikkati çeken diğer illerin ise Bursa, Mersin, Sakarya ve Kayseri olduğunu aktaran Gültepe, " Adana, Muğla ve Balıkesir illerimiz ise güçlü performanslarıyla rekor kıran 3 ilimiz oldu. Ayrıca, bugün genel merkezinde bulunduğumuz DAİB bünyesindeki ihracatçılarımız da ihracatlarını yüzde 10 artırarak 255 milyon dolar ihracata imza attı. Tüm illerimizi bu başarılı performans adına tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

160 ülkeye ihracatta artış kaydedildi

Gültepe, ihracatçıların haziranda, Türkiye'nin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ve 160 ülkeye ihracatta artış yaşandığını ifade etti.

En çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin, Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu belirten Gültepe, "Bu ülkelerin yanı sıra Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika'ya ihracatımızda önemli yükselişler var. Aralarında Rusya, Güney Kore, Arjantin ve Hindistan'ın da dahil olduğu tam 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştık." diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe, ülke gruplarında Avrupa ülkelerine 13 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Miktar bazında ihracatın, bir önceki haziran ayına göre yaklaşık yüzde 10 artışla 16,6 milyon tona ulaştığını kaydeden Gültepe, birim ihracat değerinin ise yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldiğini belirtti.

Gültepe, haziran ayında 1.905 firmanın ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldığını ve söz konusu firmaların ilgili ayda 80 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

"İhracattaki güçlü performansımız üretim ve istihdam piyasalarını dinamik tutuyor"

Mustafa Gültepe, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışın tetiklemesiyle birlikte dünyanın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, Türkiye'nin mal ve hizmet üretimiyle ekonomide güçlü adımlar atmayı sürdürdüğünü söyledi.

İhracattaki güçlü performansın üretim ve istihdam piyasalarını dinamik tuttuğunu vurgulayan Gültepe, "Sanayi üretimi son açıklanan verilere göre yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında 408 bin yeni istihdam oluşturuldu. Bu sevindirici gelişmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik talepleri Merkez Bankası Başkanımızla paylaştık"

Son günlerde Türk lirasının döviz kurları karşısında istikrara kavuşması adına ticari krediler ve reeskont kredilerinin kullanımına dair bazı makroihtiyati tedbirler uygulamaya konulduğunu hatırlatan Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, atılan adımları büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Gültepe, şöyle devam etti:

"İhracatımızın süratle yükselmesiyle beraber, finansman ihtiyacımız da buna bağlı olarak artıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda yeni dönemde ihracatın finansmanından, uygulanan makroihtiyati tedbirlere kadar geniş bir yelpazede konuları detaylarıyla ele aldık. Ortak akıl ve istişare ile sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik talepleri Merkez Bankası Başkanımızla paylaştık."

"Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin gelişmesi ihracatımıza olumlu yansıdı"

TİM Başkanı Gültepe, Türkiye için önemli bir pazar olan Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesinin yeni fırsatları da beraberinde getireceğini söyledi.

İkili ilişkilerdeki gelişmelerin olumlu yansımalarını ihracat rakamlarında da gördüklerini belirten Gültepe, "Suudi Arabistan'a ihracatımız yüzde 63 artarak 25 milyon dolara ulaştı. Küresel ölçekte resesyon endişelerinin arttığı bir döneme girilirken, yakından ve güvenilir ticaretin önemi her zamankinden daha fazla artıyor. Ülkemizin bu süreçte yakın coğrafyasında jeopolitik çözümler üretmesi, muhtemel bir küresel daralmadan etkilenmemek adına son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır"

Gültepe, yılın ilk yarısında gelen ihracat rakamlarının Türk ihracatçısının karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirerek yoluna kararlılıkla devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

İhracattaki mevcut yükseliş ivmesinin sürmesinin kendileri için son derece değerli olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Türkiye, 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır." diyerek sözlerini tamamladı.