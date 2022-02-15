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TİM, 2022'nin fiziki ilk ticari heyetini BAE'ye yaptı

TİM Başkanı İsmail Gülle, "2022 yılı için hedef olan 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli Türk ihracatçısı olarak dünyada gidilmedik ülke, ayak basılmadık toprak bırakmayacağız"dedi.

Ekonomi 15.02.2022, 17:35
TİM, 2022'nin fiziki ilk ticari heyetini BAE'ye yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2022 yılı için hedef olan 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli. Türk ihracatçısı olarak dünyada gidilmedik ülke, ayak basılmadık toprak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, sektörel ve genel ticaret heyetleriyle 100 bini aşkın ihracatçıyı dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

2022'nin ilk ticaret heyetini fiziki olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenleyen TİM, Türkiye ile BAE arasında yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin başından bu yana 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirildiğini belirterek, "2022 yılı için hedef olan 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli. Türk ihracatçısı olarak dünyada gidilmedik ülke, ayak basılmadık toprak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcinin bulunduğu Dubai Ticaret Heyeti programındaki açılış konuşmasına yer verilen TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve BAE'nin, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı.

- 50 Türk ve 300 BAE şirketi arasında ikili ve yuvarlak masa görüşmeleri gerçekleştirildi

Verilen bilgiye göre, Dubai'de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı, 50 Türk şirketi ile 300'ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu, birlik başkanları ile BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Humaid Mohamed Ben Salem, Dubai Ticaret Odası Başkanı Hamad Buamim, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç'ın katıldığı açılış töreninin ardından heyette bulunan firmalar arasında ikili ve yuvarlak masa görüşmeleri yapıldı.

- BAE'ye ihracat 5,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye ve BAE, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti.

Geçen kasım ayında Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı. Bu bağlamda iki ülke enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri bir fırsata kavuşmuş oldu. Türkiye'nin BAE'ye ihracatı geçen yıl yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

TİM'in gerçekleştirdiği çalışmaya göre, BAE'nin Türkiye'den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. BAE'nin söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı olurken, 317 üründe BAE'nin Türkiye'den ithalatı bulunmuyor. Söz konusu 317 üründen 45'inde Türkiye, ciddi rekabet avantajına sahip. Sadece 45 üründe BAE'nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor.

Geçen yıl BAE'ye sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler, mücevher, kimyevi maddeler ve hazır giyim olarak sıralandı.

#tim #BAE #ticaret
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