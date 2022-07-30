Ticari kredi faizleri son 4 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 22 Temmuz haftası itibariyle yüzde 29,74 seviyesine yükseldi. Böylelikle Kasım 2018'den bu yana ticari kredi faizlerinde en yüksek seviye kaydedildi.
Ekonomi 30.07.2022, 17:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ticari kredi faizleri yüzde 29,74 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Tüzel kişilerin kredi mevduat hesabı ve kurumsal kredi kartlarına uygulanan faizin dışarıda tutulduğu veri setine göre ticari kredi faizi aynı hafta itibariyle yüzde 31,33 oldu.
Dolar cinsi ticari kredilerin faizlerinde de yüksek seviyeler korundu. TCMB verilerine göre 22 Temmuz haftası itibariyle dolar cinsi ticari kredilerin faizi yüzde 9,06 oldu.
Kaynak: BloombergHT
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