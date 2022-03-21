Ticaret Bakanlığına personel alınacak
Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Ticaret Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
GENEL BİLGİLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;
1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,
2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,
3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.
Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.
|İLLER
|SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU
|SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
|SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
|TOPLAM
|GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
|TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
|MERKEZ
|Ankara
|10
|10
|20
|Ağrı
|2
|25
|8
|1
|36
|Antalya
|2
|2
|Ardahan
|3
|10
|2
|15
|Artvin
|3
|20
|8
|1
|32
|Bursa
|10
|10
|Edirne
|8
|40
|15
|1
|64
|Gaziantep
|1
|5
|6
|12
|Hakkâri
|3
|50
|2
|55
|Hatay
|2
|25
|1
|28
|Iğdır
|2
|12
|3
|17
|İstanbul
|25
|47
|1
|73
|İzmir
|17
|17
|Kırklareli
|1
|5
|1
|7
|Kilis
|2
|20
|22
|Mardin
|1
|1
|Mersin
|6
|6
|Samsun
|1
|1
|Şanlıurfa
|4
|20
|1
|25
|Şırnak
|5
|40
|10
|55
|Trabzon
|1
|1
|Yozgat
|1
|1
|Van
|5
|12
|7
|24
|TOPLAM
|41
|309
|157
|7
|10
|524
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19