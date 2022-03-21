Ticaret Bakanlığına personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI



GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,

2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,

3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.

Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.