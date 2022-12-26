Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere uyarı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammından sonra marketlerde yapılan etiket değişiklikleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunduk" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldi.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.
"Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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