Ticaret Bakanı'ndan net mesaj: 'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün Twitter üzerinden "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!" açıklamasında bulundu