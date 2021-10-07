Ticaret Bakanı'ndan otomobilde 'stokçuluk' iddialarına yönelik açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Arz-talep dengesiyle uyuşmayan davranışlar gördüğümüzde buna müdahale edeceğiz. Tüm kurumlar beraber çalışarak enflasyonu makul bir seviyeye çekeceğiz.

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"MEVZUATIMIZI DA DEĞİŞTİRİRİZ"

Vatandaşın söylediği şikayetler CİMER üzerinden geldi. Otomotivde vatandaş ben araba bulamıyorum. Bu galerilere veriliyor diyor. Biz vatandaşın getirdiği şikayeti dikkate alıyoruz. Biz bu süreci incelemeye alıyoruz. Onun haricindeki sosyal medya üzerinde de çeşitli şikayetler atılıyor. Burada proaktifiz.

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz.

"SERBEST PİYASA KOŞULLARINA MÜDAHALE ETMEYİZ"

Tekelleşmeye giden bir mekanizma varsa buna müsaade etmeyiz. Serbest piyasa koşullarına müdahale etmeyiz.

Konvansiyonel perakendeciliğin yanı sıra e-ticarette artış söz konusu 2021’in ilk altı ayında yüzde 17’ye çıktı e ticaret. Dolayısıyla burada ciddi bir artış söz konusu. Gıdadan tutun beyaz eşya ve elektroniğe kadar ciddi bir artış söz konusu.

Mevzuatta değişiklik yapılması kanaatindeyiz. Bu e ticaret teknolojinin getirdiği bir şey ve bu olacak. Ticaretin büyük bir kısmı belki 10 yılda buraya kayacak. İnternet kullanım oranları arttıkça yükselecek.

Hızlı gelişiyor ve bu gelişen alanda düzenlemeler yapmak zorundayız. AB ve Amerika’nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Dolayısıyla burada da şu an şikayet konusu olan fiyatlar belli yerlerde mi belirleniyor? şeklinde Rekabet Kurulu’nun bir çalışması var.

Tarım Kredi Kooperatifi bir çiftçi kuruluşu ve çeşitli alanda faaliyet gösteren şirketleri var çiftçiye yönelik hizmetler veriliyor. Dolayısıyla bir taraftan üretici tarafı var ve koopetiflerin serbest piyasaya sürülmesi ile ilgili bir çalışma var.

Enflasyonla mücadelede sadece marketler değil ilgili kurumların sadece eş güdümlü çalışmasıyla bir başarı elde edilebilir. Dolayısıyla fiili olarak çiftçi kooperatiflerinin fiili olarak piyasada olması rekabet ortamını artıracaktır. Dengeleyici bir unsur olabilir ancak enflasyonun tamamının düşürülmesi ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve Merkez Bankası’nın çalışmalarıyla bir başarı görülecektir. Alınan tedbirler ve ortaya çıkan gelişmeler var. Beklenmeyen bir durum var.

İhracatta bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu bizi mutlu ediyor çünkü ihracattaki artışın büyümeye de katkısı olumlu. 21-7’lik büyümenin yaklaşık yüzde 35’i ihracattan geldi. İhracat kapasite artırımına götürüyor. Yeni fabrikaların açılması ve istihdam demek. Buradaki odağımızı kaybetmeyeceğiz.

Bura ile alakalı çeşitli çalımalar var daha da önemlisi ihracat artıyor ancak önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum. Türkiye 90’lardan sonra ihracatta ciddi mesafe katetti. Kim burada katkı sağladıysa herkesten Allah razı olsun. Şimdi de AK Parti hükümetleri bunun üzerinde inşa ediyor.

Biz ciddi bir turizm ülkesiyiz turizm gelirlerimizde önemli artışlar söz konusu oldu. 2023’te 65 milyon turist hedefimiz vardı. Pandemi olmasaydı bu hedef yakalanacaktı.

Türkiye müteahhitlik hizmetleri ve sağlık hizmetlerinde önemli bir ülkedir. Üniversitelere ciddi talep geliyor. Yazılım ve oyun ihracatında önemli bir hedefimiz var. Biz ihracatı 10 milyar dolara çıkartmak istiyoruz.

Turizm gelirlerimizi öne çıkarttık ancak artık biz hizmet ihracatı gelirlerimizi öne çıkartacağız. Bunun bize faydası cari açığın kapanmasına etki yapacaktır. İkinci konu Türkiye ihracatın 3’te 2’sini 2000 km’ye yapılıyor. Çok uzağa gitmiyoruz. Biz önümüzdeki dönemde uzak ülke stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bu şu demek değil. Biz yakın ülkelerle ihracatı bırakacağız değil. Bizim en önemli ihracat partnerimiz Avrupa Birliği’dir.

Türkiye’ye 8000 km uzaklıkta olan Kuzey Amerika ve Asya Pasifik’te ülkeler var. Toplam dünyadan alınan ihracat yüzde 1 iken bizim payımız yüzde 0.25. Bizim 85 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var.

Yurt dışı lojistik merkezlerimiz var biz e ihracatı da artırmakla ilgiliyiz. Bunun lojistik altyapısını hayata geçiren ülkeler hızlıca mesafe katedecektir.

İhracatçı reeskont kredilerini kullanıyorken teminat mektubu vermek zorunda. Yüzde 2.5 her neyse bu mektubu alıyor ve Eximbank’a veriyor ve krediyi kullanıyor. Bu ihracatçıyı yoruyor. Kredi kullanma alanını kapatmış oluyor. Biz bu noktada sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Ve sektörün de istediği bir şeydi bu. Biz ihracatçı birliklerinin katılımıyla önümüzdeki hafta bunu kuracağız. Burası sadece ihracatçının finansmanını sağlayacak. Bu alana odaklanacak ve bunun ortakları Eximbank ve ihracatçılar birliği olacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu büyüyecek ve toplumdaki kefalet sorunun da çözeceğiz.Gümrük Birliği mutlaka değişecek, ab de bu yola girecek. Gümrük Birliği kimsenin ihtiyaçlarını karşılamıyor, güncellenmesi şart. Gümrük Birliğiyle ilgili kasım ayında yeniden toplanacağız, ümidimiz var.

Kaynak:Milliyet