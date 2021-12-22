Ticaret Bakanı: 'Gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 5'li ekonomi tedbiri sonrası dolar kurunda yüzde 30'luk düşüş yaşanmıştı. Vatandaşlar kurdaki düşüşün gıda fiyatlarına yansımasını bekliyor.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ekonomide 5'li önlem paketi doları doları tepetaklak etti. 18.30 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, 12.50 TL seviyelerinin altına çekildi. Yüzde 30'un üzerindeki düşüş sonrası artan fiyatların da düşmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.

"GEVŞEME BEKLİYORUZ"

Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarında dövizdeki yüzde 30'luk düşüşün yansıması talep ediliyor.

SABAH