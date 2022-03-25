THY'den iki şehre sefer
Türk Hava Yolları KAP'a bildirdiği duyuruyla Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattığını açıkladı.
Ekonomi 25.03.2022, 18:41 25.03.2022, 18:51
Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattı.
THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni tarifeli seferlerini duyurdu.
Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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