THY, Ukrayna kararını uzattı
Türk Hava Yolları, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 21 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.
Ekonomi 06.03.2022, 15:56
Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyurada şu sözler yer aldı:
"24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır."
Havayolu şirketi, Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini açıkladı.
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