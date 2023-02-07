THY, uçuşları ücretsiz yaptı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."

Üstün, rezervasyon için THY'nin 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinin aranması gerektiğini belirtti.