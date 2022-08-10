THY Temmuz ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları, Temmuz ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 milyon 800 bin yolcu taşıdı. Böylece yolcu sayısında, pandemi öncesi rakamlar aşılmış oldu.
Ekonomi 10.08.2022, 20:52
Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, Temmuz 2019 dönemindeki toplam yolcu sayısının 7 milyon 100 bin olduğu belirtildi. Bu rakam 2022 yılının aynı döneminde 7 milyon 800 bin olarak gerçekleşti.
Yolcu doluluk oranı ise Temmuz 2022 döneminde yüzde 86,1 oldu.
Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85,6, yurt içi doluluk oranı yüzde 90,1 olarak gerçekleşti.
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