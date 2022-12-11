THY, Irak seferlerinde COVID-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

Açıkalma THY'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Açıklamada, "Irak'ta uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.