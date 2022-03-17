THY'den sefer iptalleri
THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 19 Mart'ta gerçekleşmesi gereken 100 seferini iptal etti.
Ekonomi 17.03.2022, 20:37
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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