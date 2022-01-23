THY'den İstanbul'da sefer iptalleri
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Ekonomi 23.01.2022, 20:40
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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