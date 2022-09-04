banner38

THY'den açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattığını duyurdu.

Ekonomi 04.09.2022, 21:39
THY'den açıklama

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
#THY #Yurt dışı uçuş #durdurma
Yorumlar (0)
banner35
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 5 11
2. Fenerbahçe 5 10
3. Başakşehir 4 10
4. Beşiktaş 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Trabzonspor 5 10
7. Adana Demirspor 5 9
8. Galatasaray 4 7
9. Antalyaspor 4 6
10. Kayserispor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Alanyaspor 5 5
13. Karagümrük 4 4
14. Hatayspor 4 3
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Kasımpaşa 4 3
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 3 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 7
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Rizespor 3 5
9. Samsunspor 3 5
10. Gençlerbirliği 4 5
11. Göztepe 4 5
12. Tuzlaspor 4 4
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Adanaspor 4 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altay 4 3
17. Altınordu 3 2
18. Denizlispor 4 2
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Espanyol 4 4
15. Valencia 3 3
16. Sevilla 4 1
17. Getafe 3 1
18. Elche 4 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
banner23