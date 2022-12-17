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THY, çok sayıda personel alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz." dedi.

Ekonomi 17.12.2022, 18:46
THY, çok sayıda personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi.

Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

THY'nin 2003'te 65 uçağa sahip olduğunu belirten Ekşi, "2022'de 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003'te dünya 35'incisiydik.Şimdi, dünyada 9'uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

"2023'te yüzde 10'un üzerinde büyüme hedefliyoruz"

Ekşi, dünyada 129 farklı ülkeye ve 340 farklı noktaya uçuş yaptıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2003'te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 129 ülkeye, 340 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar.

İşte yumuşak güç dediğimiz veya soft power dediğimiz şey budur. O yüzden 'Türk beklenendir' diye bazen denilir. Ben bunun ne olduğunu biraz yorumlamakta zorlanırdım. Bunu ne zaman iyi yorumluyoruz? Cumhurbaşkanımızın uluslararası gezilerinde veya buraya gelen yabancı devlet adamları 'Türk Hava Yolları bize de sefer yapsın bize sefer artırsın' dediğinde diyoruz ki 'herhalde Türk beklenendir böyle oluyor.' Bundan da gurur duyuyoruz."

THY'nin 2003'ten sonra her yıl yüzde 10 büyüdüğüne dikkati çeken Ekşi, "2023'te de yüzde 10'nun üzerinde bir büyüme hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekşi, THY'nin dünyada hava yolu olarak en iyi bilinen 2'nci marka olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Biz şu anda Avrupa'da bayrak taşıyıcılar arasında birinci hava yoluyuz. Bakın şu rakam önemli; 2003'te iç ve dış 10,4 milyon yolcu taşırken 2019'da 74,3 milyon yolcu taşıdık. Yolcu taşımada 7 kat büyüyen bir hava yolundan bahsediyoruz. Tabii pandemide bütün istatistikler düştü. Bizimki de düştü. Biz bu sene 74 milyona yakın bir yolcu tekrar taşıyacağız. Gelecek sene 80 milyonu bulacağız diye ümit ediyoruz."

THY'nin büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları büyümeye devam ediyor. Bazen şu da söyleniyor 'evet büyüyorsunuz ama kar ediyor musunuz?' Türk Hava Yolları 2003'ten sonra 2 yıl hariç bütün yıllarda az veya çok kar etti. Bu zarar ettiği yıllardan bir tanesi darbe yılının olduğu 2016 yılı. İkincisi de pandeminin olduğu, yani bütün sektörün kapandığı yıl. Onun dışındaki bütün yıllarda faaliyet karı yapmış hem yüzde 10 ve üstü büyümeye devam etmiş, hem yatırımlarına devam etmiş, hem de karlılığına devam etmiş bir hava yolundan bahsediyoruz."

"Dünyanın yükünü taşıyoruz"

Ekşi, kargoda dünyanın yükünü taşıdıklarına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"2003'te bizim kargo uçağımız yoktu. Dolayısıyla sadece yolcu uçaklarının altında kargo taşıyorduk. O zamanki rakam da 122 bin ton kargo taşırken bugün 20 tane sadece kargo uçağımız var. Tabii yolcu uçaklarımızın altında da taşımaya devam ediyoruz. 2022'de 1,8 milyon ton kargo taşıdık. Yani 15 kat taşıdığımız kargo arttı. Bu kargonun bir kısmı Türkiye çıkışlı ve varışlı bir kısmı da yine yolcuda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından kargo alıp İstanbul üzerinden yine dünyanın dört bir tarafına gidiyoruz."

Kaynak: AA
#THY #kabin memuru #pilot #Bilal Ekşi
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