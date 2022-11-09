THY, bu yıl 60 milyondan fazla yolcu taşıdı

THY ekim ayına ait hava trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

Ekim ayında arz edilen koltuk kapasitesini, salgın öncesi dönemi ifade eden 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 arttıran THY, yüzde 85,2 doluluk oranı ile 6,6 milyon yolcu taşıdı.

Geçen aya ait verilerin kesinleşmesiyle birlikte THY'nin yılın 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 60,5 milyona ulaştı.

Taşınan kargo 1,4 milyon tona yükseldi

Ekim sonu itibarıyla filosunda 388 uçak bulunan THY'nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2'lik artışla 1,4 milyon tona yükseldi.