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THY, bazı yurt dışı uçuşlar için aldığı kararı uzattı

Türk Hava Yolları, Rus saldırıları nedeniyle Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Ekonomi 26.09.2022, 20:30
THY, bazı yurt dışı uçuşlar için aldığı kararı uzattı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#THY #yurt dışı uçuşlar
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