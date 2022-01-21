THY, bazı seferleri iptal etti
THY, İstanbul'da bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Ekonomi 21.01.2022, 23:30
Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 46 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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