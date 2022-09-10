THY, aylık bazda yolcu sayısıyla salgın öncesi rekorunu geride bıraktı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde gökyüzünde rakiplerinden pozitif ayrışan THY, zorlu dönemin ardından yükselişini rekorlarla sürdürdü.

Aylık yolcu trafik sonuçlarına göre şirket 2022 yılı temmuz ve ağustos aylarının her birinde 7,8 milyon yolcu taşıyarak aylık bazda yolcu sayısıyla salgın öncesi rekorunu geride bıraktı.

Küresel havayolu şirketlerinin 2019 yılı rakamlarını yakalama çabası içinde olduğu bir dönemde THY'nin bu başarısı uluslararası ölçekte de ses getirdi. THY, uluslararası seferlerde arz ettiği koltuk sayısıyla "dünyanın en büyük network taşıyıcısı" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, tüm dünyayı saran salgının etkilerinin azalmasıyla havacılık sektöründe küresel rekabetin kaldığı yerden çok daha yüksek dozda devam ettiğine dikkati çekti.

THY'nin yakaladığı başarılardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Kriz döneminde performansıyla örnek gösterilen havayolu olarak kriz sonrasında da başarıya uçtuğumuz için mutluyuz. Hedefimiz kısa sürede 2019 yılı performansının ötesine geçmekti ki bunu 65 bin kişilik çalışan gücümüz ile başardık. Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında AKK (arz edilen koltuk/kilometre) bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken, ortaklığımız AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Ağustos itibarıyla uluslararası seferlerde arz edilen koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık. Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var."