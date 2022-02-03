banner38

THY artık çevreci yakıt kullanıyor

THY, bugünden itibaren uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. İlk uçuş İstanbul Havalimanı-Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı.

Ekonomi 03.02.2022, 00:46
THY artık çevreci yakıt kullanıyor

Havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine etkisinin farkında olan ve bunu azaltmak için projeler geliştiren THY, çevreci yakıt kullanımıyla misafirlerinin karbon ayak izinin azaltılması noktasında önemli bir adım attı.

Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez bugün gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı. İlgili rotada haftada bir gün kullanılacak çevreci yakıtın süreç içerisinde farklı uçuş rotalarında da değerlendirilmesi ve daha yaygın kullanımı planlanıyor.

THY'nin kullandığı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87'ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor.

"TK 1823 ile ilk defa bioyakıtla kullanılan uçağımız seferine başlayacak"

Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen ilk uçuşla nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Burada konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir günün yaşandığını söyledi.

THY tarihinde ilk kez bir uçakta çevreci yakıt kullanacaklarına dikkati çeken Bolat, "Dünyada en fazla noktaya uçan THY olarak bugün yolculuğumuzda yeni bir kilometre atışına başlamış bulunuyoruz. TK 1823 ile ilk defa bioyakıtla kullanılan uçağımız seferine başlayacak. Bu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerini konforla ve güvenle taşıyan THY'nin geleceğe açılan yeni bir sayfası." ifadelerini kullandı.

Bolat, ortalama filo yaşı 8,5 olarak network taşıyıcıları arasında dünyada belirli bir yere sahip 371 uçağıyla da belli büyüklükteki THY'nin birkaç yıl önce başladığı Neo MAX 787 ve 350'ler gibi yakıtlarla da yüzde 15, yüzde 20'lere ulaşan bir verimlilik sağladığını dile getirdi.

Sera gazı salınımını azaltmayı daha önceden gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"2021 yılında 10 bin ton yakıt tasarrufu sağlayarak 31 bin tondan fazla karbon emisyonunu, atmosfer salınımını engelledik. Boğaziçi Üniversitesi ile TÜBİTAK ve bakanlığımız tarafından desteklenen mikroalg dediğimiz yosun tabanlı sürdürülebilir biyojet yakıt projesini de beraber yürütmekteyiz. Proje kapsamındaki sürdürülebilirlik kaynaklardan bu yıl elde edilecek biyoyakıtı motor testlerinden sonra uçuşlarımızda kullanmaya başlayacağız. Karbon salınımını azaltmak için IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından kullanılan bir takım iddialı hedefler var. Biz bunu IATA'nın koyduğu hedeflerden daha önce gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Biyoyakıt konusundaki çalışmalarımızın bitmesiyle biyoyakıt üretilecek rafineri tam kapasitede başladığında da Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyotesisi kurulmuş olacak."

Bolat, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve altyapılarını geliştirerek yakıt tasarrufu noktasında önemli çalışmaları hayata geçirmeye, dünyanın eşsiz güzelliklerini korumak için çaba harcamaya devam edeceklerini vurguladı.

"Biyojet kullanımı kadar üretimi de stratejik bir önem arz etmektedir"

TFS Akaryakıt Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, Türkiye'de bir uçağa biyoyakıt ikmalini yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

İlk biyojet yakıtı kullanımını Finlandiya'dan bir firmanın desteğiyle gerçekleştirdiklerini anlatan Aslanoğlu, "Türk havacılığı açısından biyojet kullanımı kadar üretimi de stratejik önem arz etmektedir. Türkiye'de biyojetin üretilmesi ve ikmali hususunda ön fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl içinde üretim ve tesis kurulmasıyla ilgili nihai kararı inşallah alıp uzmanlığımızı derinleştirmeyi ve işimizi daha katma değerli bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

TFS olarak sürdürülebilirlik alanında elektrikli uçak ikmal araçlarıyla da bir adım attıklarını dile getiren Aslanoğlu, bugüne kadar yaptıkları yaklaşık 400 bin uçak ikmalinin yüzde 97'sinin yerli firmalarla üretilen yüzde 100 elektrikli uçak ikmal araçlarıyla gerçekleştirdiklerini, bu sayede de karbon salınımını 5 bin 385 ton azalttıklarını anlattı.

THY'nin çevreye duyarlı çalışmaları

THY, 2008'den bu yana, karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi başlattı ve bunları uyguladı. Seyahatin her aşamasında ve yer operasyonlarında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 15 bin 363 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 48 bin 394 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı önlendi. İlk üç çeyreklik dönemde ise toplam 85 bin 119 ton karbondioksit salımı engellendi.

Pandemi öncesinde, 2019'da şirket yalnızca uçak bakım faaliyetlerinde aldığı önlemlerle 63 futbol sahası büyüklüğünde toprağı kurtarırken 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Öte yandan makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen THY Teknik AŞ 784 olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu.

Etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve öteki ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
#THY #çevreci yakıt
Yorumlar (0)
banner35
6
şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11