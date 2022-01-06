THY 9 Ocak'a kadar Kazakistan'a uçmayacak

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.

Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.