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Tesla'dan rekor kar

Tesla, 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Ekonomi 21.04.2022, 00:56
Tesla'dan rekor kar

Tesla, 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

Tesla, devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve fabrika kapanmalarına rağmen ocak-mart döneminde küresel çapta 310 bin 48 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için "bir başka rekor çeyrek" olduğu aktarıldı.

Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son COVID-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekildi.

"Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu."

#Tesla
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