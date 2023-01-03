Tesla 2022'yi 1,3 milyon teslimatla rekor kırarak bitirdi
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021'e göre yüzde 40 artışla 1,3 milyon araç teslim ettiğini açıkladı.
Ekonomi 03.01.2023, 12:02 03.01.2023, 17:23
Rekor teslimat raporu, şirketin 2022'nin son üç ayında 405 binden fazla araç teslim etmesinin ardından geldi.
Ancak bu rakam, dönem için yaklaşık 430 bin olan Wall Street tahminlerini yakalayamadı.
Bu yıl, artan faiz oranları ve durgunluk endişeleri nedeniyle motor endüstrisinin yavaşlayan taleple karşı karşıya kalması bekleniyor.
Yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla, "Yıl boyunca koronavirüs ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorluklarla" uğraşması gerektiğini söyledi.
Bu arada Güney Kore'deki yetkililer, müşterilerine elektrikli araçlarının düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili hakkında bilgi vermediği için Tesla'ya 2,2 milyon dolar para cezası vereceklerini söylediler.
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