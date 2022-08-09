banner38

TESK Genel Başkanı'ndan esnafa 'dijitalleşme' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijitalleşmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi 09.08.2022, 18:33
TESK Genel Başkanı'ndan esnafa 'dijitalleşme' çağrısı

Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmasında, esnafın zamlardan yakındığını söyledi.

Zincir marketleri eleştiren Palandöken, esnafın bu markalarla adil rekabet edebilmesi için yasal düzenleme getirilmesini istedi.

Palandöken, haksız rekabetin dışında esnafın sosyal güvenlik açısından da sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

Borçların üst üste geldiğini, esnafın bunu ödemekte zorlandığını anlatan Palandöken, esnafın bir nefes kredisine ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Esnafın dijital dünyaya ayak uydurması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler çıktı. İnternet üzerinden satış çıkıyor. Bunlara entegre olmak lazım. Esnaf ve sanatkar mutlaka bu siteme ayak uydurması lazım. Biz bu konuda TESK olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişmesini sağlayacağız."

Ziyarette, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Palandöken'e hediye takdim etti.

#TESK Genel Başkanı #esnaf
Yorumlar (0)
banner35
32
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Hatayspor 0 0
14. Giresunspor 1 0
15. Antalyaspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner23