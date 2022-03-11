TESK: 'Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sigortalılık oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Esnafımızın sigortalılık oranı zorunlu olanlar haricinde oldukça düşük. Zorunlu olmayan sigortaların öne çıkması ve esnafa özel fiyatlarla satılması yönünde temennilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, "Sigorta ve Risk Yönetim Bilincinin Geliştirilmesi" eğitimlerinin esnaf ve sanatkarlar için çok önemli olduğunu bildirdi.

Esnaf ve sanatkarların Kovid-19 salgını döneminde yaşadığı zorlukların sigorta ve risk bilincinin geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Palandöken, "Sigortalı olma bilinci, maddi ve manevi anlamda zorlanan 2,5 milyona yakın esnafımızın olduğu ülkemizde ihmale getirilmemesi gereken bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, salgın döneminde sigorta bilinci sayesinde esnafın daha az sıkıntı yaşayabileceğini belirterek, "Sigortalı olmak, riskler karşısında güçlü kalmamızı sağlar. Esnaf ve sanatkarlarımız için ferdi kaza sigortaları, nakliyat sigortaları ve esnafımıza özel diğer ürünlerin bulunduğu eğitimlere katılım sağlamak faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerine çağrı

Esnafın sigortalılık oranının, zorunlu sigortalar haricinde oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri sigortaları, konut sigortaları, DASK ve ferdi kaza sigortalarını yaptırmamak bize maddi anlamda katkı sağlamaz, olası bir tehlike durumunda üstesinden gelemeyeceğimiz yükün altına sokabilir. Zorunlu olmayan sigortalara da esnafımızın oldukça ihtiyacı var. Bu ürünlerin de öne çıkması ve esnafa özel fiyatlarla satılması yönünde temennilerimiz var. Sigorta şirketlerine de bu konuda çağrıda bulunuyoruz."

Palandöken, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ tarafından organize edilen "Sigorta ve Risk Yönetim Bilincinin Geliştirilmesi" eğitimlerinin 13 Mart'ta gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.